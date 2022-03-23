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    YaşamSulama göletine düşen Eymen Talha'dan acı haber!
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    Sulama göletine düşen Eymen Talha'dan acı haber!

    Kilis'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.

    23.03.2022 - 10:23 | | Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
    Sulama göletine düşen Eymen Talha'dan acı haber!

    Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü.

    Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına  rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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