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    Åžiddetli rüzgar leyleklere de engel oldu! Köye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar...

    TekirdaÄŸ'da gÃ¶Ã§ halindeyken kuvvetli rÃ¼zgara yakalanan yaklaÅŸÄ±k 300'e yakÄ±n leylek, Saray ilÃ§esine baÄŸlÄ± KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi'ne indi. KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi MuhtarÄ± Fikret Ã–zer, "Leylekler rÃ¼zgarda uÃ§amayÄ±nca kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar. Burada 1 gece kaldÄ±ktan sonra sabah uÃ§up gittiler. YaklaÅŸÄ±k 300 leylek olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde ilk defa bu kadar leylek gÃ¶rdÃ¼k" diye konuÅŸtu.

    22.03.2022 - 16:25 | | Åženol AKSOY / SARAY (TekirdaÄŸ), (DHA)
    Åžiddetli rüzgar leyleklere de engel oldu! Köye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar...

    SoÄŸuk hava ve kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ TekirdaÄŸ'da,Â Afrika'dan gelerek Avrupa'ya doÄŸru gÃ¶Ã§ halinde olan yaklaÅŸÄ±k 300 leylek, Saray ilÃ§esine baÄŸlÄ± KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi'ne kondu. Leylekler rÃ¼zgardan korunmak iÃ§inÂ mahallede Ã§eÅŸitli yerlere daÄŸÄ±ldÄ±. Evlerin bahÃ§eleri, tarlalar ve sokaklarda leylekleri gÃ¶renlerÂ ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi MuhtarÄ± Fikret Ã–zer, ilk kez bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

    Leyleklerin Ã¶nceki akÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k gruplar halinde indiÄŸini belirten Muhtar Ã–zer, "AkÅŸam Ã§ok kalabalÄ±k geldikler. RÃ¼zgardan korunmak iÃ§in kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar. 300'e yakÄ±n leylek vardÄ±. AÅŸÄ±rÄ± rÃ¼zgarda havalanamÄ±yorlardÄ±. UÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama engelleniyorlar. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde ilk defa bÃ¶yle bir ÅŸey oldu. Sabah kalkÄ±p uÃ§tular" diye konuÅŸtu.

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