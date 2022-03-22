SoÄŸuk hava ve kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ TekirdaÄŸ'da,Â Afrika'dan gelerek Avrupa'ya doÄŸru gÃ¶Ã§ halinde olan yaklaÅŸÄ±k 300 leylek, Saray ilÃ§esine baÄŸlÄ± KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi'ne kondu. Leylekler rÃ¼zgardan korunmak iÃ§inÂ mahallede Ã§eÅŸitli yerlere daÄŸÄ±ldÄ±. Evlerin bahÃ§eleri, tarlalar ve sokaklarda leylekleri gÃ¶renlerÂ ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. KarapÃ¼rÃ§ek Mahallesi MuhtarÄ± Fikret Ã–zer, ilk kez bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â



Leyleklerin Ã¶nceki akÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k gruplar halinde indiÄŸini belirten Muhtar Ã–zer, "AkÅŸam Ã§ok kalabalÄ±k geldikler. RÃ¼zgardan korunmak iÃ§in kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±lar. 300'e yakÄ±n leylek vardÄ±. AÅŸÄ±rÄ± rÃ¼zgarda havalanamÄ±yorlardÄ±. UÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama engelleniyorlar. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde ilk defa bÃ¶yle bir ÅŸey oldu. Sabah kalkÄ±p uÃ§tular" diye konuÅŸtu.

Â