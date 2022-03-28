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    YaşamKöpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti! Babası gözyaşlarına boğuldu
    HaberlerYaşam Haberleri Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti! Babası gözyaşlarına boğuldu
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    Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti! Babası gözyaşlarına boğuldu

    Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba ise hastane bahçesinde gözyaşlarına boğulurken, yakınları teselli etti.

    28.03.2022 - 17:53 |
    Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti! Babası gözyaşlarına boğuldu

    Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

    Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti Babası gözyaşlarına boğuldu

    O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

    Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti Babası gözyaşlarına boğuldu

    Yakınları sarılarak teselli etti

    23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Murat Pınar hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Acılı babayı yakınları sarılarak teselli etti. Cenazenin ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

    Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra hayatını kaybetti Babası gözyaşlarına boğuldu

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