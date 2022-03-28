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    YaşamSıkılan ilaç tünele doldu! İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ulaşım durdu
    HaberlerYaşam Haberleri Sıkılan ilaç tünele doldu! İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ulaşım durdu
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    Sıkılan ilaç tünele doldu! İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ulaşım durdu

    İzmit'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli’nin içini ilaç sis gibi kapladı, kötü koku yayıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, ilacın dağılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra yeniden açıldı.

    28.03.2022 - 13:07 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    Sıkılan ilaç tünele doldu! İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ulaşım durdu

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

    Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı.

    Sıkılan ilaç tünele doldu İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, ulaşım durdu

    Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

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