AÄŸva'da denizin bir kÄ±smÄ±, Ã¶zellikle de sahile yakÄ±n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kahverengiye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Denizin renginin, iki ayrÄ± dereden akan su nedeniyle kahverengiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sahile gelenler gÃ¶rdÃ¼kleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi.Â

"BÄ°R TARAF YEÅžÄ°L, BÄ°R TARAF KAHVERENGÄ°"

Ailesiyle birlikte AÄŸva'ya geldiÄŸini sÃ¶yleyen bir kiÅŸi, "Ã‡ok gÃ¼zel bir manzara, farklÄ± renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiÄŸi hafif yeÅŸilimsi, herhalde daÄŸlardan gelen Ã§amurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Ã‡ok gÃ¼zel, rÃ¼zgÃ¢r da var biraz" dedi. Gezmek iÃ§in AÄŸva'ya gelen MÃ¼jde Ã–zkan, "ManzarasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. Denizin rengi deÄŸiÅŸmiÅŸ bu da sanÄ±rÄ±m mevsimsel bir durum. Bir taraf yeÅŸil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dÃ¶kÃ¼lmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. FarklÄ± bir manzara olmuÅŸ oluyor" diye konuÅŸtu.

AÄŸva'da yaÅŸayan SÃ¼mbÃ¼l YÄ±ldÄ±z ise "Rengi deÄŸiÅŸmiÅŸ. Ä°ki derenin birleÅŸimi var burada. Zaman zaman bÃ¶yle olabiliyor. Ã–nceden de oluyordu. Åžuradaki dere Ã§amur gibi akan ve diÄŸer dere birleÅŸince denizi bulandÄ±rÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.