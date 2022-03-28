Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda bulunan Hakkı Pardı ise yaralandı. Pardı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.