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    YaşamSamsun'da feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı
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    Samsun'da feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı

    Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 10 öğrenci yaralandı.

    28.03.2022 - 10:21 | | İHA
    Samsun'da feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı

    Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulun öğrencilerini taşıyan 55 C 0564 plakalı minibüs ile 55 AIF 59 plakalı cip çarpıştı.

    Samsunda feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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