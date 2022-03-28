°
Şehir seçiniz
    BİST2.1860.49EURO16.310.09USD14.850.14ALTIN919.43-1.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi!
    HaberlerYaşam Haberleri Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi!
    ABONE OL

    Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi!

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

    28.03.2022 - 11:36 | | Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
    Anne ile 2 kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi!

    Olay, Yenicami Mahallesi 154550 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Meryem Yavuz (42), kızları Halime (5) ile Ganime’yi (12) uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne ve kızları, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    İlgili Haber
    Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    Samsun'da feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı
    İlgili Haber
    Samsun'da feci kaza: Öğrenci servisi ile cip çarpıştı
    Kayseri merkezli 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
    İlgili Haber
    Kayseri merkezli 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

    GÜNCEL HABERLER

    Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Tokat havalimanına yoğun ilgi

    Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Tokat havalimanına yoğun ilgi

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Tokat havalimanına yoğun ilgi

    Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Tokat havalimanına yoğun ilgi

    Sıradaki Haber
    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Sıradaki Haber
    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Sıradaki Haber
    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Sıradaki Haber