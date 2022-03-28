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    YaşamKüçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
    HaberlerYaşam Haberleri Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
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    Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Küçükçekmece'de  4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltında tutulan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Yapılan polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Beşir K.'nın olayda hayatını kaybeden 4 kişiyi öldüren kişi olduğu öğrenildi.

    28.03.2022 - 13:00 |
    Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü kavgada 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Küçükçekmece Adliyesi otoparkında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktan ek gözetim izni alınan şüpheliler 4 gün boyunca Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı.

    Polis soruşturması sonucunda lokantacılık yapan birinci grup ile otopark ve yıkamacılık yapan ikinci grubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti. Zaman içinde büyüyen husumet sonucu Kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi. Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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