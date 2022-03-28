°
Şehir seçiniz
    BİST2.1780.13EURO16.29-0.01USD14.830.06ALTIN923.01-1.17
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTerapide cinsel istismar! Ünlü psikolog hakkında flaş iddia
    HaberlerYaşam Haberleri Terapide cinsel istismar! Ünlü psikolog hakkında flaş iddia
    ABONE OL

    Terapide cinsel istismar! Ünlü psikolog hakkında flaş iddia

    31 yaşındaki üniversite öğrencisi, ünlü psikolog Mustafa Ö. ile arasındaki online terapiler sırasında taciz edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ünlü doktor genç kızla aralarında sadece hasta-danışan ilişkisi olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetti. Savcılık ünlü doktorun, genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle olayla ilgili dava açtı.

    28.03.2022 - 15:16 |
    Terapide cinsel istismar! Ünlü psikolog hakkında flaş iddia

    İstanbul'da özel bir üniversitede anestezi eğitimi alan 31 yaşındaki Hatice B., 2017 yılından beri ünlü doktor Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö., online terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan anestezi öğrencisi, doktora tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre ünlü psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü doktorun ifadesine başvuruldu. Ünlü doktor, Bir arkadaşı aracılığıyla Hatice isimli şahısla tanıştığını, Hatice'nin doktor olmak istediğini öğrenmesi üzerine sosyal medyadan görüşmeye başladıklarını ardından bu görüşmenin hasta doktor ilişkisine döndüğünü anlattı. Sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinın bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyen ünlü psikolog kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

    CİNSEL TACİZ DAVASI

    Savcılığa yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun hastası olan genç kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle cinsel taciz suçundan dava açtı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Dilek Yaman Demir-Sabah)

    GÜNCEL HABERLER

    Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

    Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı yaptı

    TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

    TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

    Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

    Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

    TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

    Otobüs fiyatlarındaki artış trene yöneltti! Bir ayda 120 liraya fırladı

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

    Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

    Sıradaki Haber
    Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Kardemir personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, 2022 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber