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    Yaşam14 yaşındaki kızına 'atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' demişti! 20 yıla kadar hapis talebi
    Haberler Yaşam Haberleri 14 yaşındaki kızına 'atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' demişti! 20 yıla kadar hapis talebi
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    14 yaşındaki kızına 'atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' demişti! 20 yıla kadar hapis talebi

    Sultangazi’de darp ettiği kızının evlerinin 4. katındaki balkona çıkmasıyla ‘atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın’ dediği iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık babanın 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

    28.04.2022 - 13:59 |
    14 yaşındaki kızına 'atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın' demişti! 20 yıla kadar hapis talebi

    Sultangazi’de 8 Ocak 2022’de kızı A.Ş.’yi darp ettiği ve darp sonucu evlerinin 4. katındaki balkonuna çıkan kızına ‘atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın’ dediği iddia edilen sanık baba Haci Ş.’in yargılanmasına devam edildi.

    Yaşanan olay sonrasında 4. kattaki balkondan aşağıya düşen mağdur A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşmüş, sonra da arabadan sekerek beton zemine düşmüştü.

    İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haci Şahin SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. 

    Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ihbar üzerine hastaneye gittiklerini, mağdur A.Ş.’nin ifadesini alarak tutanak tuttuklarını ve savcıya bildirdiklerini söylediler. 

    BABASI TEKRAR TOKAT ATMIŞ

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık baba Haci Ş.'nin olay tarihinde kızı mağdur A.Ş.’nin sosyal medya üzerinden erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine sinirlenerek kızını darp ettiğini, bunun üzerine mağdur kızın kardeşinin odasında bulunan pencereye çıktığını, kardeşinin duruma müdahale ederek ‘in’ demesi üzerine indiğini ancak sanık babanın mağdura tekrar tokat attığını belirtti.

    "ATLA İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIRSIN"

    Açıklanan mütalaada, bunun üzerine mağdurun balkona geçtiği, balkondan atlayacağını söylemesi üzerine sanığın ‘atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın’ dediği ve sonrasında mağdurun balkondan atladığı kaydedildi.

    20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Mütalaada sanık Haci Şahin’in intihara yönlendirdiği belirtilerek, sanığın ‘altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    Mütalaada ayrıca, sanığın tutuklu kaldığı sürenin de göz önüne alınarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesi istendi. Duruşmada taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

    Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine ve sanığın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

    İDDİANAMEDEN

    Hazırlanan iddianamede, şüpheli Haci Şahin’in ‘cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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