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    YaşamKaçak define avcılarına suçüstü baskın: 3 gözaltı
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    Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 3 gözaltı

    Kastamonu'da define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

    28.04.2022 - 12:39 | | İHA
    Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 3 gözaltı

    Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, S.G. (44), E.I. (37) ve M.A. (46), İhsangazi ilçesi Sünlük köyü sınırları içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahısları suçüstü yakalandı.

    Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 3 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet el testeresi, 2 adet levye, 1 adet balta ele geçirildi.

    Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.G., E.I. ve M.A. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcılığının talimatı ile işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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