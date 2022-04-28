Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, S.G. (44), E.I. (37) ve M.A. (46), İhsangazi ilçesi Sünlük köyü sınırları içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahısları suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 1 adet el jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 3 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet el testeresi, 2 adet levye, 1 adet balta ele geçirildi.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.G., E.I. ve M.A. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcılığının talimatı ile işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.