Söğüt’te tarihi su keşfi: 160 metreden fışkıran kaynak ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak!
05.11.2026 - 10:04Güncellenme Tarihi:
Bilecik’in tarihi ve simge ilçesi Söğüt’te, belediye ekipleri tarafından Kızılsaray Köyü yolu üzerinde yürütülen sondaj çalışmalarında devasa bir su kaynağına ulaşıldı. 160 metre derinlikte gerçekleştirilen debi ölçümlerinde saniyede 35 litre akış hızına sahip su bulundu. Yetkililer, bulunan bu zengin kaynağın Söğüt ilçesinin en az 50 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak potansiyelde olduğunu açıkladı.
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından yapılan sondaj çalışmasında bulunan su ilçenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.
Söğüt Belediyesi tarafından Kızılsaray Köyü yolu üzerinde yapılan sondaj çalışmasında 160 metrede yapılan debi ölçümünde saniyede 35 litre akan su bulundu.
Bu suyun ilçenin 50 yıllık ihtiyacı yetecek olduğu belirtilirken, çıkan su ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Karasu içe hattında sık sık yaşanan patlamalar sonrasında devamlı yaşanan su kesintileri sonrası bulunan bu su ilçeye adeta ilaç gibi geldiği ifade edildi.