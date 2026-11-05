Söğüt’te tarihi su keşfi: 160 metreden fışkıran kaynak ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak!

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye tarafından yapılan sondaj çalışmasında bulunan su ilçenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Söğüt Belediyesi tarafından Kızılsaray Köyü yolu üzerinde yapılan sondaj çalışmasında 160 metrede yapılan debi ölçümünde saniyede 35 litre akan su bulundu.

Bu suyun ilçenin 50 yıllık ihtiyacı yetecek olduğu belirtilirken, çıkan su ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Karasu içe hattında sık sık yaşanan patlamalar sonrasında devamlı yaşanan su kesintileri sonrası bulunan bu su ilçeye adeta ilaç gibi geldiği ifade edildi.