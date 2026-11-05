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GündemKütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor
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Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

05.11.2026 - 10:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın jeotermal kaynaklarıyla ünlü Simav ilçesinde, Eynal Sera Bölgesi'nde yetiştirilen rengârenk krizantemler (kasım patı) hem göz kamaştırıyor hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin yerinde incelediği seralarda, toplam 20 dekar alanda yıllık 1 milyon 500 bin adet kesme çiçek üretimi gerçekleştiriliyor.

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1Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen rengârenk krizantemler, hem üretime hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Seralarda yılda 1 milyon 500 bin adet kesme çiçek üretiliyor.

2Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eynal Sera Bölgesi'nde faaliyet gösteren krizantem seralarını ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

3Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Gerçekleştirilen ziyarette işletme yetkililerinden krizantem yetiştiriciliği, üretim teknikleri, depolama ve satış süreçleri hakkında bilgi alındı.

4Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Üretimin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

5Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Toplam 20 dekar alanda gerçekleştirilen ve yıllık 1,5 milyon adet kesme çiçek üretimine ulaşan krizantem yetiştiriciliği, Simav'ın süs bitkileri üretimindeki potansiyelini ortaya koyuyor.

6Kütahya'nın kokulu hazinesi kapış kapış gidiyor! Jeotermal seralarda rekor üretim: Bölge ekonomisine can suyu oluyor

Üreticilerin özverili çalışmalarıyla rengârenk bir görünüme kavuşan seralar, Simav'ın tarımsal üretim çeşitliliğine de önemli katkı sunuyor.

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