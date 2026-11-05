Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin geleceği Future Of AI & Cloud Summit’te şekillendi

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Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin iş dünyasına etkilerini, dijital dönüşümün geleceğini ve yeni nesil teknoloji yatırımlarını odağına alan Future of AI & Cloud Summit, 4 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Future Of Consultancy ve CXO Medya organizasyonuyla düzenlenen zirve, teknoloji dünyasının temsilcilerini, sektör liderlerini ve iş dünyasının karar vericilerini bir araya getirdi.

YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİLERİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLİYOR

Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına yön veren teknolojilerin değerlendirildiği zirvede; yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu, bulut altyapılarının stratejik önemi, veri odaklı karar alma mekanizmaları ve yeni nesil iş modelleri gündeme taşındı. Üretken yapay zeka, akıllı otomasyon, veri güvenliği ve ölçeklenebilir bulut altyapıları, önümüzdeki dönemde kurumların teknoloji yatırımlarına yön vermesi beklenen başlıklar arasında öne çıktı. Bu teknolojilerin operasyonel verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyümeye sağladığı katkıların yanı sıra Türkiye’deki kurumların dijital dönüşüm süreçlerinde karşılaştıkları yetkinlik, güvenlik ve entegrasyon ihtiyaçları da ele alındı. Zirve, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin yalnızca operasyonel süreçleri destekleyen araçlar değil, kurumların uzun vadeli büyüme ve inovasyon stratejilerinin temel bileşenleri olduğunu ortaya koyan önemli bir buluşma noktası oldu.

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Zirve kapsamında Future Of Consultancy Kurucusu Sarper Türkay ve CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin geleceği, dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri ve sektördeki yeni fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teknoloji ekosisteminin gelişimi, stratejik iş birliklerinin önemi ve kurumların değişen teknoloji dinamiklerine uyum sağlaması gibi konulara dikkat çekilen organizasyon, sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırladı.

TÜRKAY: YAKLAŞIK 10 YILDIR BU ETKİNLİĞİ GELİŞTİRİYORUZ

Future Of Consultancy Kurucusu Sarper Türkay, etkinliğin yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Future of AI & Cloud yeni bir konsept değil. Yaklaşık 10 senedir adım adım geliştirdiğimiz bir konsept. Eskiden veri merkezi etkinliği olarak başlamıştı. Daha sonra buna bulut teknolojileri eklendi. Şimdi ise günümüzde yeni trend bulutla beraber yapay zeka. Dolayısıyla bu iki önemli konuyu birlikte işleyeceğimiz bir etkinlik planladık. Etkinliğe ciddi anlamda rağbet ve ilgi var. Biz de ekosistemi bir araya getiren, insanların birbirleriyle fikir alışverişi yapmasını sağlayan bir etkinlik yapmak istedik. Sanırım bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz” dedi.

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Yapay zekanın hem Türkiye'de hem de dünyada yeni bir konu olduğunu ifade eden Türkay, “Son kullanıcılar ellerindeki telefonlarla OpenAI, Gemini gibi platformları kullanıyorlar ancak kurumlar bunları nasıl kullanacak, bunlardan nasıl fayda sağlayacak? Burası araştırılan bir taraf. Kurumlar da bu tür etkinliklere gelerek kendi kullanım senaryolarını değerlendiriyor ve bunları birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu etkinlikler, kurumların yapay zekanın iş süreçlerine nasıl katkı sağlayacağını değerlendirdikleri ve fikir alışverişinde bulundukları alanlar” diye konuştu.

Türkiye'deki büyük kurumların yapay zeka yatırımlarına ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Türkay, “Türkiye'deki yaklaşık 65 IT yöneticisiyle bir araştırma yaptık. Araştırmada, Türkiye'deki her üç büyük kurumdan ikisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde yapay zekaya ciddi anlamda yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı. Bu yatırımların sonuçlarını görmek isteyeceklerdir. Eğer yatırımlar geri dönüş sağlarsa büyüyerek devam edecektir. Türkiye'nin yapay zeka konusunda önünde ciddi adımlar olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Yapay zekanın farklı jenerasyonların iş hayatındaki rollerini de etkilediğini belirten Türkay, liderlerin bu değişime yön verirken hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaları gerektiğini söyledi. Türkay, “Yapay zeka operasyonel anlamda birçok iş yükünü kişilerin üzerinden almaya başladı. Geleceği hayal edebilen bir nesil yetiştirilebilirse ve bu nesil yapay zekayı kullanarak güzel sonuçlar üretebilirse teknoloji ciddi anlamda katkı sağlayacak. Hem kurumların işlerine katkı sağlayacak hem de herkesin hayatına dokunacak. Liderlerin en büyük yetkinliği hayal gücünün sınırlarını zorlamak olacak. Bunun işe katkısını sağlayabilecek, iş sonuçlarına dönüştürebilecek ve raporlayabilecek bir yapı oluşturmak zorundalar. İki tarafı dengeli yönetebilen liderler öne çıkacak” dedi.

D TECH CLOUD, FUTURE OF AI & CLOUD SUMMİT’İN STRATEJİK İŞ ORTAĞI OLARAK KATKI SAĞLADI

Bulut teknolojileri ve yapay zeka çözümleri alanında faaliyet gösteren D Tech Cloud, Future of AI & Cloud Summit’in Stratejik İş Ortağı olarak organizasyona katkı sağladı. Şirket, bulut teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki uzmanlığıyla kurumların dijital dönüşüm süreçlerini destekleme vizyonunu zirveye taşıdı.

ÖZTÜRK: D TECH CLOUD OLARAK UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan D Tech Cloud Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Öztürk ise “Türkiye'nin önde gelen teknoloji yöneticileriyle teknolojinin geleceğini konuşuyor ve önümüzdeki yılın trendlerini belirliyoruz. D Tech Cloud olarak bulut veri merkezi, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında uçtan uca çözümler sunuyoruz. Bu çözümleri firmaların iş akışlarına dahil ederek verimlilik ve rekabet avantajı sağlıyoruz” dedi.

Yapay zekanın yalnızca soru sorup cevap alınan bir araç olmadığını belirten Öztürk, “Ajan dönemi başladı. Bu ajanlar bizim yerimize işlerimizi yaparak yeni iş arkadaşlarımız oluyor. Biz de bu ajanları çeşitli projelerle müşterilerimizin iş akışlarına en güvenli şekilde dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde yapay zekanın öncelikli odak alanları arasında yer alacağını kaydeden Öztürk, şirketin kendi Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği geniş bir yapay zeka ürün portföyü bulunduğunu ve bu ürünlerin lansmanının yakında gerçekleştirileceğini söyledi. Hibrit ve egemen bulut altyapıları ile siber güvenliğin de gündemlerinde olduğunu belirten Öztürk, bu çözümleri müşterilerin mevcut yapılarına hızlı şekilde entegre edebildiklerini dile getirdi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, “Türkiye'nin önde gelen bütün IT yöneticileri ve CIO'ları burada. Hepsiyle konuşma fırsatı bulduk. Herkesin konuları genel olarak aynı. Çok keyifli bir etkinlik geçiriyoruz” diye konuştu.

Özellikle D Tech Cloud’un geliştirdiği yapay zeka çözümü Dimi’ye dikkat çeken Öztürk, “Dimi ile kurumların iş süreçlerine yapay zekayı entegre etmelerini, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerini ve kurumsal verilerden daha fazla değer üretmelerini hedefliyoruz. Amacımız, yapay zekayı yalnızca teknolojik bir yenilik olmaktan çıkararak günlük operasyonlarda somut fayda sağlayan, verimliliği ve rekabet gücünü artıran stratejik bir değere dönüştürmek” dedi.

AI & CLOUD AWARDS, TEKNOLOJİ DÜNYASININ YENİLİKÇİ BAŞARILARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Zirve kapsamında gerçekleştirilen AI & Cloud Awards, yapay zeka ve bulut teknolojileri alanında yenilikçi projelere ve başarılı uygulamalara imza atan kurumları ve sektör liderlerini ödüllendirdi.

Teknolojik inovasyonu, dijital dönüşümü ve sektörel başarıları ön plana çıkaran ödül töreni, yapay zeka ve bulut yatırımlarının iş dünyasına sağladığı stratejik değeri ve somut katkıları görünür kıldı.

TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDE İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK VİZYON

Future Of Consultancy ve CXO Medya organizasyonuyla gerçekleştirilen Future of AI & Cloud Summit, teknoloji sağlayıcıları, iş ortakları ve kurumların karar vericileri arasında bilgi paylaşımını ve yeni iş birliği fırsatlarını destekleyen önemli bir platform sundu. D Tech Cloud’un stratejik iş ortaklığıyla desteklenen zirve, Türkiye’nin yapay zeka ve bulut ekosisteminde sektörel etkileşimi güçlendirirken, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına yönelik ortak bir vizyon geliştirilmesine katkı sağladı.