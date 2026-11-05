Verim yüksek ama çiftçinin yüzü gülmüyor! Tonlarca ürün için zaman daraldı: Tarlada kalabilir

5

Patates üreticisi İrfan Ak ise bu yılki verimden memnun olduklarını ancak yağışlar nedeniyle hasat çalışmalarının uzadığını belirtti. Kendisine ait 500 dönümlük arazide patates üretimi yaptığını ve yaklaşık 2 bin 500 ton ürün elde ettiğini ifade eden Ak, "Bitlis’in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapıyorum, patates üreticisiyim. Bu sene hasadın sonuna doğru geldik. Yağışlardan dolayı biraz işimiz uzadı. Verim olarak bu sene memnunuz. Ben 500 dönüm yer ektim, yaklaşık 2 bin 500 ton patates aldım. Şu an patateslerimiz depoda. Satışlarımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız" diye konuştu.