Şanlıurfa'da ekmek fiyatları değişti! Yeni liste açıklandı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ekmek ve unlu mamullerin fiyatları güncellendi. Suruç Fırıncılar, Lokantacılar, Kahveciler ve Pastaneciler Odası Başkanı Yasin Gözel, yeni fiyat tarifesini açıklayarak 210 gram somun ekmeğin tavan fiyatının 15 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Suruç Fırıncılar, Lokantacılar, Kahveciler ve Pastaneciler Odası Başkanı Yasin Gözel, resmi sosyal medya hesabından artan üretim maliyetleri ve un fiyatlarındaki değişimler nedeniyle ekmek ve unlu mamullerin fiyatlarının güncellendiğini bildirdi.

Yeni fiyat tarifesi açıklandı

Suruç Fırıncılar, Lokantacılar, Kahveciler ve Pastaneciler Odası Başkanlığı tarafından onaylanan yeni tarifeyle birlikte somun ekmek, tırnaklı pide, açık ekmek, lahmacun ve simidin satış fiyatları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre 210 gram somun (francala) ekmek 15 TL, 180 gram tırnaklı pide 15 TL, 160 gram açık ekmek 15 TL, 90 gram lahmacun 10 TL, 90 gram simit ise 15 TL oldu.

Pişirme ücretleri de belirlendi

Açıklanan tarifede fırınlarda sunulan pişirme hizmetlerinin ücretleri de yer aldı. Buna göre tepsi pişirme ücreti 30 TL, bir şiş patlıcan pişirme ücreti 15 TL, bir şiş biber pişirme ücreti ise 15 TL olarak açıklandı.