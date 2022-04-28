Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın! 2 çalışan hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasının depo bölümünde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede satış bölümüne de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.