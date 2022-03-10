Kadınlar gününde eşini iş yerinde bıçaklayarak öldürmüştü! Tutuklandı

Olay, 8 Mart günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade, iş yerinde çalışırken 3 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Hamidollah Nouri geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nouri, Salehzade'yi vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Salehzade, kurtarılamadı.

Salehzade'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kendisi de saldırı sırasında elinden hafif yaralanan Hamidollah Nouri’yi tedavi olmak için gittiği Konya Şehir Hastanesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, ''Henüz boşanmamız sonuçlanmadı, ama beni aldatıyordu'' diyen Nouri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.