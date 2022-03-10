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    YaşamTrenle işçi servisi çarpıştı! 27 kişi yaralandı
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    Trenle işçi servisi çarpıştı! 27 kişi yaralandı

    Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı.

    10.03.2022 - 09:10 |
    Trenle işçi servisi çarpıştı! 27 kişi yaralandı

    Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde hemzemin geçitte işçi servisi ile tren çarpıştı.

    Çarpışma sonucu servis yan devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalenin ardından 27 yaralı Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    TCDD'DEN AÇIKLAMA

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, midibüs sürücüsünün bariyer kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalıştığı ve bu nedenle kaza olduğu belirtilerek, "Demir yolunda ilerleyen trenin saat 07.10 sıralarında Hayrabolu Mevkii Alpullu İstasyonu girişinde bulunan hemzemin geçitten geçişi esnasında kara yolu araç sürücüsü tren geldiği halde kapalı olan bariyerden geçmeye çalışırken trene çarptı. Çarpma sonucu minibüste bulunan 27 yolcu hafif şekilde yaralanırken araç tren trafiğini engellediğinden demir yolu bir süre tren trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" denildi.

    Trenle işçi servisi çarpıştı 27 kişi yaralandı

    VALİ, KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEME

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kaza sonrası Vali Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Bilgin, midibüs sürücüsünün, bariyerlerin kapalı olduğu sırada geçmeye çalıştığını belirterek, kazanın hafif atlatıldığını söyledi.



    ŞOFÖRE 'DURUN' DEMİŞLER

    Babaeski Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Pelin Büyükçakır da servis sürücüsünün treni görmediğini ve kapalı bariyerden geçmeye çalıştığını belirterek, "İşe gidiyorduk. Şoföre 'Durun' dedik ama durmadı. Ansızın hemen geçti, sonrası böyle. Yaralı olanlar var, bayılanlar var. Suç şofördeydi, treni görmedi" dedi.

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