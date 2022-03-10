Uyarıları dikkate alan İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında trafik saat 08.00da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.