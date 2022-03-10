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    YaşamYolcu otobüsü devrildi! Can pazarı yaşanıyor! Çok sayıda yaralı var
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    Yolcu otobüsü devrildi! Can pazarı yaşanıyor! Çok sayıda yaralı var

    Sivas'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

    10.03.2022 - 08:58 | | DHA
    Yolcu otobüsü devrildi! Can pazarı yaşanıyor! Çok sayıda yaralı var

    Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

    Yolcu otobüsü devrildi Can pazarı yaşanıyor Çok sayıda yaralı var

    İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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