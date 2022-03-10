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    YaşamBingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı
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    Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

    Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

    10.03.2022 - 12:32 |
    Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından merkeze ve ilçelere bağlı köy yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Adaklı 28, Genç 7, Karlıova 11, Kiğı 2, Solhan 3, Yayladere 1 ve Yedisu ilçesine bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

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