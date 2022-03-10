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    YaşamMarketin deposu yandı! Ürünler kül oldu
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    Marketin deposu yandı! Ürünler kül oldu

    Edirne'de, 6 katlı binanın girişindeki marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Apartmanın tahliye edildiği yangında depo, ürünlerle birlikte kullanılamaz hale geldi.

    10.03.2022 - 12:06 |
    Marketin deposu yandı! Ürünler kül oldu

    Şükrüpaşa Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın girişinde bulunan marketin deposunda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman da tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Depo, içindeki ürünlerle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Apartmanda oturan Cengiz Akgüngör, duman kokusuyla uyandıklarını belirterek, "Aşağıdan geldiğini gördük. Apartmandaki komşularımızı uyandırdık ve tahliye ettik binayı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Şimdi söndürülmesini bekliyoruz. İçerisi duman içinde. 17 daire var ve hepsi dolu. Polislerle tek tek daireleri dolaştık, vatandaşı tahliye ettik. Sanıyorum kasa tarafından çıktı yangın" diye konuştu.

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