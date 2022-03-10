°
Şehir seçiniz
    BİST2.038-0.22EURO16.461.33USD14.831.25ALTIN955.641.81
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBu balığın kilosu tam 200 lira!
    HaberlerYaşam Haberleri Bu balığın kilosu tam 200 lira!
    ABONE OL

    Bu balığın kilosu tam 200 lira!

    Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı, 800 TL'den satılıyor.

    10.03.2022 - 12:19 | | İHA
    Bu balığın kilosu tam 200 lira!

    Ordu açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen, ilginç renk ve görünümlü 4 kiloluk kırlangıç balığı ilgi odağı olurken, fiyatı ile de şaşırtıyor. Tezgahta kilosu 200 liradan satılan 4 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 800 liraya alıcısını bekliyor

    Fatsalı balıkçı Uğur Aygün, Karadeniz açıklarında artık kırlangıç balığının nadiren göründüğünü belirterek, “Son günlerde denizde adeta balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle denize açılamayan kayıklar nedeniyle tezgahlarımızda balık çeşidi bulundurmakta zorlanıyoruz. Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahımızda yerini aldı. Balığımızın ağırlığı 4 kilo ve kilosunu 200 TL’den satıyoruz. Soran çok ama kilosu pahalı olduğu için vatandaşlar biraz uzak kaçıyor. Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi.

      GÜNCEL HABERLER

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

      Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

      Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

      Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Sıradaki Haber
      TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

      TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

      Sıradaki Haber
      Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

      Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

      Sıradaki Haber
      KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

      KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

      Sıradaki Haber