°
Şehir seçiniz
    BİST2.0641.03EURO16.370.72USD14.730.62ALTIN938.37-0.03
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu!
    HaberlerYaşam Haberleri Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu!
    ABONE OL

    Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu!

    Bursa Adliyesi'nde görevli 25 yaşındaki kadın hakim Ç.B.A., çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu.

    10.03.2022 - 09:25 | | İHA
    Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu!

    Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Yürüyüş yapmak üzere parka gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi.

    Kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu

    Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Otel ve kiralık evlerde ilişki! Polis bastı
    İlgili Haber
    Otel ve kiralık evlerde ilişki! Polis bastı
    Trenle işçi servisi çarpıştı! 27 kişi yaralandı
    İlgili Haber
    Trenle işçi servisi çarpıştı! 27 kişi yaralandı
    Yolcu otobüsü devrildi! Can pazarı yaşanıyor! Çok sayıda yaralı var
    İlgili Haber
    Yolcu otobüsü devrildi! Can pazarı yaşanıyor! Çok sayıda yaralı var
    Uyarıları dikkate alan İstanbullular toplu taşımaya yöneldi
    İlgili Haber
    Uyarıları dikkate alan İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

    İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele: Uçuşlarda aksama yok

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

    Sıradaki Haber
    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Sıradaki Haber