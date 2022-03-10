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    YaşamOtel ve kiralık evlerde ilişki! Polis bastı
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    Otel ve kiralık evlerde ilişki! Polis bastı

    Van'da, polis ekiplerinin otele ve günlük kiralık evlere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i, tutuklandı.

    10.03.2022 - 09:18 |
    Otel ve kiralık evlerde ilişki! Polis bastı

    Van'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu otele ve günlük kiralanan bazı evlere operasyon düzenlendi. 'Fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarından 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 15 kadından yabancı uyruklu 4'ü de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Otel ve kiralık evlerde ilişki Polis bastı

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de serbest bırakıldı.

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