Ordu'da kuvvetli sağanak yağış ulaşımı felç etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede başta Dolunay Mahallesi olmak üzere Kurtuluş ve Dumlupınar mahallelerinde yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Ordu istikameti Dolunay Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri, araç geçişlerinin yavaşlamasına neden oldu. Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin de azalmasıyla birlikte hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.