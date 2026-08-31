GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Batman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

31.08.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni 42 yaşındaki Emine Yağni hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlerlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Öte yandan olayda ölenlerin kimlikleri de belli oldu. 42 yaşındaki Emine Yağni ile Şanzime Sarıgül olayda hayatını kaybetti. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olan Emine Yağni'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Güncel Haberler

Ordu'da kuvvetli sağanak yağış ulaşımı felç etti
#Gündem

Ordu'da kuvvetli sağanak yağış ulaşımı felç etti

Batan gemide yolculuk yapıyorlardı! Ağabey ve kardeşinden haber alınamıyor
#Gündem

Batan gemide yolculuk yapıyorlardı! Ağabey ve kardeşinden haber alınamıyor

Batman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti
#Gündem

Batman'da spor salonu yangınında Bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti