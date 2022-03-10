°
Şehir seçiniz
    BİST2.039-0.20EURO16.471.37USD14.821.24ALTIN955.521.80
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHaramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var
    HaberlerYaşam Haberleri Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var
    ABONE OL

    Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var

    Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    10.03.2022 - 14:02 |
    Haramidere'de metrobüs kazası! Yaralılar var

    Kaza, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüse, arkasından durağa yanaşan başka bir metrobüs çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi. 



    Metrobüs kazasının yaşandığı sıralarda D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptı.

    Sürücüsünün kazayı fark etmediği bir servis aracı da kazaya karışırken, arkadan gelen hafif ticari araç servis aracına çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. D-100 Karayolu’nun sol şeridi trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

    Yarım tonu geçkin demir çaldı, 2 bin 600 liraya hurdacıya sattı
    İlgili Haber
    Yarım tonu geçkin demir çaldı, 2 bin 600 liraya hurdacıya sattı
    Termik santralden vurgun yaptılar! Çok sayıda kişi tutuklandı
    İlgili Haber
    Termik santralden vurgun yaptılar! Çok sayıda kişi tutuklandı
    Kadınlar gününde eşini iş yerinde bıçaklayarak öldürmüştü! Tutuklandı
    İlgili Haber
    Kadınlar gününde eşini iş yerinde bıçaklayarak öldürmüştü! Tutuklandı
    Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı
    İlgili Haber
    Bingöl’de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

      GÜNCEL HABERLER

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

      Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi Türkiye’ye geliyor

      Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

      Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Kremlin Sözcüsü Peskov: Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler

      Sıradaki Haber
      TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

      TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

      Sıradaki Haber
      Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

      Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...

      Sıradaki Haber
      KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

      KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

      Sıradaki Haber