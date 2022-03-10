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    YaşamTermik santralden vurgun yaptılar! Çok sayıda kişi tutuklandı
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    Termik santralden vurgun yaptılar! Çok sayıda kişi tutuklandı

    Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

    10.03.2022 - 12:57 | | DHA
    Termik santralden vurgun yaptılar! Çok sayıda kişi tutuklandı

    Termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Termik santralden vurgun yaptılar Çok sayıda kişi tutuklandı

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