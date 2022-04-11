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    YaşamHamile kadının acı ölümü! AVM'nin 3. katından beton zemine düştü
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    Hamile kadının acı ölümü! AVM'nin 3. katından beton zemine düştü

    Gaziantep'te özel bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen hamile kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    11.04.2022 - 17:47 | | İHA
    Hamile kadının acı ölümü! AVM'nin 3. katından beton zemine düştü

    Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

    Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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