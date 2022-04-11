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    Yaşamİzmir’de cinsel içerikli ürün operasyonu!
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    İzmir’de cinsel içerikli ürün operasyonu!

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde satışı yasak olan ve vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyen 828 cinsel içerikli hap ve 262 epimedyumlu macun ele geçirildi. Operasyonla ilgili iş yeri sahibine işlem uygulandı.

    11.04.2022 - 15:58 | | İHA
    İzmir’de cinsel içerikli ürün operasyonu!

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İ.Y. adlı bir kişinin, iş yerinde satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 828 cinsel içerikli hap, 262 epimedyumlu macun ve çeşitli cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi İ.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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