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    Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

    Tekirdağ'ın yükseklerine yağan karla Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.

    11.04.2022 - 15:40 | | DHA
    Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

    Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

    Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları da yaşandı.

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