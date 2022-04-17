Fenomen olmak için mesire alanını yaktılar!
Erzurum’da mesire alanında çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tiktok akımı için yangını çıkardığı iddia edilen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
17.04.2022 - 16:38 | | İHA
Yangın, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesindeki Mevlana Parkı mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, Tiktok adlı sosyal medya uygulamasına video çekmek için mesire alanını ateşe veren çocuklar, videoyu çektikten sonra alandan koşarak ayrıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili yaşları 15-18 arasında değişen 4 çocuk ise gözaltına alındı.
İlgili Haber
Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?
İlgili Haber
Ev fiyatları ve kiralar uçuşa geçti! 'Ödenemez duruma geldi' deyip duyurdu: Yüzde 90...