Fırsatçı ev sahiplerinin elektrik ve su faturası tuzağı! Elektrik ve su abonelikleri neden yapılmıyor?

Elektrik ve su faturlarındaki bu detaya dikkat! Yeni ev kiralayacakları ilgilendiriyor! Binlerce lira fatura ödemenize neden olabilir. Birçok bina sahibi henüz iskân raporu almamış evlerini kiralıyor. Zaten ev bulmakta zorlandığı için 'iskân' detayının üzerinde fazla durmayan yeni kiracı ise elektrik faturasını görene kadar durumun vahametini kavrayamıyor. 'İskansız binalar' krizi git gide büyüyor. Kiracının üzerinde büyük yük haline gelen bu durum, “iskansız binalar neden kiralanıyor?” sorusunu yeniden gündeme geliyor. Hayat pahallılığının arttığı ve kiraların fahiş ücretlere kiralandığı bugünlerde kiracıların belini bir de artan elektrik ve su maliyetleri büküyor. Yüksek enerji maliyetleri sonrası 'tarifeli' Elektrik Faturası sistemine geçildi. Buna göre meskenlerde belirli bir seviyeye kadar indirimli tarife uygulanıyor. Bu uygulama sadece evlerle ilgili. Sanayi tipi elektrikte ise bu uygulama yok. İnşaatı yeni tamamlanmış binalarda da ev sahipleri maliyetlerini düşürmek amacıyla kiralamaya gidiyor. İskanı alınmamış evleri kiraya veren fırsatçı ev sahipleri, 2-3 aya iskanın alınacağını taahhüt ederek kiralama yapıyor. Belediyeler de bu konuda denetleme yapmayıp, iskanın alınması 2 yılı bulunca da bu maliyetler kiracılara ödetiliyor. İskanı alınmamış binalara doğalgaz aboneliği verilirken, elektrik ve su abonelikleri ise verilmiyor. Bu da kiracı için büyük bir maliyete dönüşüyor.

ELEKTRİK VE SU ABONELİKLERİ NEDEN YAPILMIYOR?

Yapıların yasal olarak kullanılabilmesi için iskan belgesinin alınmış olması gerekiyor. Ancak iskan belgesi olmayan yapılar bazı olanaklardan mahrum kalıyor.

İskan belgesi; ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.

Bu belgenin alınmadığı yapılar, elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikleri mesken tarifesinden değil, şantiye tarifesinden ödeniyor. "İskân" yani oturma izni bulunmayan binalara elektrik, su verilemezken doğalgaz aboneliği yapılabiliyor. Bu karmaşa akıllara internet, telefon, tv ve doğalgaz aboneliği verilirken, elektrik ve su aboneliklerinin neden yapılamadığını sorgulanmasına neden oluyor.

Müteahhittin de bir sorumluluğu var. Sözleşmede ne kadar zamanda iskân alacağını beyan ettiyse müteahhit bunu sağlamak zorunda. Eğer sözleşmede belirttiği sürenin dışına çıkarsa artık sorumluluk müteahhitte yansımış olur ve siz de aradaki farkı ona yansıtabilirsiniz.

İSKANI OLMAYAN EVE ELEKTRİK ABONELİĞİ OLUR MU?

Bazı elektrik dağıtım şirketleri de iskan başvurusu belgesini yeterli görüp elektrik açma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ev sahibinden bu başvuru belgesini temin edip elektrik dağıtım şirketine başvuru yapabilirsiniz.