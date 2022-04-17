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    EkonomiUçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...
    HaberlerEkonomi Haberleri Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...
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    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

    17.04.2022 - 15:16 | | İHA
    Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

    Baharın gelmesiyle birlikte pazarlardaki yerini alan uçkunun halk tarafından rağbet görmesi satıcıların yüzünü güldürdü. Topladığı uçkunları satan Burhan Öztürk, aylardır uçkun mevsimini beklediğini ifade ederek, “Uçkun bitkisinin sarılık, şeker, tansiyon ve diyabet hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Destesini 10 liradan sattığımız uçkuna vatandaşlar rağbet gösteriyor” dedi.

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