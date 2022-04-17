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    EkonomiFahiş fiyat ve stokçulara karşı harekete geçildi! Ayçiçek yağı, şeker, gübre, araba, akaryakıt...
    HaberlerEkonomi Haberleri Fahiş fiyat ve stokçulara karşı harekete geçildi! Ayçiçek yağı, şeker, gübre, araba, akaryakıt...
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    Fahiş fiyat ve stokçulara karşı harekete geçildi! Ayçiçek yağı, şeker, gübre, araba, akaryakıt...

    Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, KDV indirimleri ile ilgili sıkı denetimler geliyor. Bakan Nebati temel ihtiyaç ürünleri için talimatı vermişti; gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması gerçekleştirildi.

    17.04.2022 - 13:24 |
    Fahiş fiyat ve stokçulara karşı harekete geçildi! Ayçiçek yağı, şeker, gübre, araba, akaryakıt...

    Bu kapsamda piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

    Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin talimatı ile temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.

    Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı.

    Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri alan Bakanlık, 81 ilde aralıksız olarak yaptığı denetim ve incelemelerine devam ediyor. Denetimlerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı hususu başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat ediliyor.

    Denetimlerde fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi. Yine işyerlerindeki sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.

    Bakan Nebati'nin Şubat ayında oluşturulacağını duyurduğu Enflasyonla Mücadele Timi fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek. (Haber Global)

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