Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye'nin artan ihracatına karşılamak için fabrikaların üretimini artırdığını ancak Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Noyan, "Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır" dedi. MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan da ,"En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
DHA
• 17 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 17 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
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