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    EkonomiTrakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
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    Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye'nin artan ihracatına karşılamak için fabrikaların üretimini artırdığını ancak Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Noyan, "Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır" dedi. MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan da ,"En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

    DHA
    • 17 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 17 Nisan 2022 - 11:15 • Son Güncelleme:
    1Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    2Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    3Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    4Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    5Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    6Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    7Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    8Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    9Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    10Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor
    11Trakyadaki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor

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