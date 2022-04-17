Bayramda ucuz tatil! Otobüs bileti fiyatına 3 gece 4 gün...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala turizm bölgelerinde rezervasyonlar da hızlandı. Bu yıl hem oteller hem de yazlıklarda geçen yıla göre fiyatlar katlarken yerli turist de, "Ucuz tatil hayal mi?" sorusunu sormaya başladı. Geçen yıl 'tatil pahalı' algısını yıkmak için yola çıkarak Uluslararası Genç Turizmciler Derneği'ni (Genç TÜRSAD) kuran 500 turizmci, bayram için de kolları sıvadı. Genç turizmciler hazırladıkları kampanyalı paketlerle bilet fiyatına tatil sunuyor. Örneğin, bayramda Bodrum'a otobüsle gidiş-dönüş bileti 1.000 TL iken, Genç TÜRSAD üyesi acenteler Bodrum'da 4 yıldızlı, 3 gece 4 günlük bir tatili 1.300 TL'den satıyor.

UÇAKTAN UCUZ

Genç TÜRSAD Başkanı Onur Sabırlıoğlu, Ramazan Bayramı paket satışlarının başladığını ve yüksek ilgi olduğunu söyledi. Otobüs bilet fiyatlarının yükseldiğini ve Bodrum'un sadece gidiş biletinin 500 liraya çıktığını hatırlatan Sabırlıoğlu, "Bayramda otobüsle gidiş-dönüş 1.000 TL. Uçakla en uygun gidişdönüş bileti ise 1.400 TL. Biz 4 yıldızlı, her şey dahil bir oteli, İstanbul'dan ulaşım dahil 3 gece 4 gün 1.300 TL'ye satıyoruz. En düşük tatil paketleri 4 yıldızlı otelde 1.300 TL'den başlıyor 1.700 TL'ye kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise 1.700 TL'den başlıyor. 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Aynı paket bireysel hazırlansa en az iki kat fiyat farkı olur" diye konuştu.

KOOPERATİF MODELİ

Genç TÜRSAD'ın kooperatif sistemiyle çalıştığını anlatan Sabırlıoğlu, "Acentelerimiz uygun fiyatlı otelleri eylül ayında satın alıyor. Bu otelleri ayrı ayrı acenteler olarak değil birlikte satıyoruz. Örneğin, bir acente çıktığı tatil paketinde yeterli sayıya ulaşamazsa, diğer acenteyle güç birliği yapıyor. Böylece paketi iptal etmiyor. Güçbirliği olduğu için vatandaşa da uygun fiyatlı tatil imkânı sunuluyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ İÇİN AVANTAJ OLACAK

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle otelcilerin mayıs ayı beklentilerinin altında kaldığını aktaran Sabırlıoğlu, "Bu dönem yerli turist için avantaj oluşturacak gibi duruyor. Hazirandan itibaren talep artıyor. Sezon yoğun. Ancak her dönem için avantajlı paketlerimiz var" şeklinde konuştu.

DEV GEMİLER 1.5 MİLYON TURİST GETİRECEK

Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından olan Türkiye, 'yüzen otel' olarak da bilinen dev gemileri ağırlamaya devam ediyor. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer gemilerinin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini söyledi. Güngör, "Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayı 1.000'in üzerinde gemi seferiyle 1.5 milyon yolcuya çıkar" dedi.

6 YIL SONRA GELDİ

Rotalarına 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi ekleyen MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro da, "MSC Lirica" isimli gemilerini Kuşadası'na yanaştırdıklarını ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Eylülde "MSC Fantasia" adlı gemilerinin İstanbul ve İzmir Limanı'na uğrayacağını anımsatan Capurro, "2023'te 3.400 yolcu kapasiteli MSC Musica'yı Kuşadası rotasına ilişkilendirdik. Mayıs-ekim ayları arasında sefer yapacak" diye konuştu. (Sabah)