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    Ekonomi2.354 TL banka hesaplarına yatırılıyor! 20 Nisan'a kadar...
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    2.354 TL banka hesaplarına yatırılıyor! 20 Nisan'a kadar...

    Paralar hesaplara aktarılmaya başladı. Yüz binlerce vatandaş bekliyordu. 2.354 TL'lik ödemelerin tamamı 20 Nisan tarihine kadar banka hesaplarına yatırılmış olacak. Bakan Yanık detayları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

    17.04.2022 - 11:01 |
    2.354 TL banka hesaplarına yatırılıyor! 20 Nisan'a kadar...

    Bakan Derya Yanık, Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2.354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanacağını kaydetti.

    Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan’da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

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