Nisanda baharı bekleyenler yanıldı! Geri döndü, yoğun yağış bugün başlıyor, yarın etkisi artacak, salı ve çarşamba günü ise...
Meteoroloji son dakika duyurdu! Yoğun yağış geri dönüyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. Nisanda baharı bekleyenler soğuk hava dalgasıyla karşılaştı. Bugünden itibaren birçok kentte etkili olacak. MGM tek tek duyurdu. Pazartesi günü yağışın etkisi artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir son dakika uyarısında bulundu. Trakya ve Marmara dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı batı ve iç kesimlerde bugün etkisini gösterecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de saat verip uyarılarda bulunarak bu gece ve yarın için İstanbulluları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI:
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TOZ VE YAĞMUR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Toz Taşınımı uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamı güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, pazar günü batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek. Pazartesi ise Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, salı günü Türkiye'yi terk eder" mesajını paylaştı.
AKŞAM YAĞMUR KUVVETLENECEK
Prof. Dr. Şen, "Bugün Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, salı günü Anadolu'ya kayar" ifadelerini kullandı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara Bölgesi’nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.