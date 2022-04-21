Denizli’de evinde ölü bulunan polis son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Oğuz Duran (26), dün Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanan maçtaki görev yerine gelmeyince, meslektaşları şüphelenerek defalarca arayıp ona ulaşmaya çalıştı.

Telefonu açmayan Duran’ın kaldığı aparta giden meslektaşları, kapının açılmaması üzerine mesai arkadaşlarının hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Duran'ın yalnız başına yaşadığı apart odasına giren güvenlik güçleri, Duran’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Duran’ın gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gönderildi.



Duran için Hamzahacılı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında gerçekleşen cenaze töreni sonrası Duran toprağa verildi.