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    YaşamKamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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    Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    21.04.2022 - 16:12 | | İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
    Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçenin Ballıbağ köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan Koca (69) yönetimindeki patpat ile çarpıştı.

    Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kazada, patpattan düşüp kamyonetin altında kalan Kiraz Duman (70) yaşamını yitirdi, sürücü Hasan Koca ile Zekiye Koca (70) ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kiraz Duman’ın cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

    Kamyonet sürücüsü Mehmet Balcı jandarma tarafından gözaltına alındı.

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