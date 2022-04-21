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    YaşamKız meselesinden çıkan kavgada kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
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    Kız meselesinden çıkan kavgada kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

    Erzurum'da, kız meselesinden başlayan kavgada İ.A. tarafından tabancayla vurulan Soner Y. yaşamını yitirirken, ağabeyi Serdar. Y. ise ağır yaralandı.

    21.04.2022 - 17:20 | | Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
    Kız meselesinden çıkan kavgada kardeşler vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

    Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y., iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.A., belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeşi vurup, kaçtı.

    Kanlar içinde yere yığılan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Serdar Y.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İ.A. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

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