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    Yaşam61 yıl hapisle aranan 28 yaşındaki kadın yakalandı!
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    61 yıl hapisle aranan 28 yaşındaki kadın yakalandı!

    Kayseri'de, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. (28) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

    21.04.2022 - 15:58 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)
    61 yıl hapisle aranan 28 yaşındaki kadın yakalandı!

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam kesinleşmiş 61 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan D.Ç. adlı kadınının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda kadın hükümlünün Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. D.Ç., eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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