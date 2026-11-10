Patpat ile hafif ticari araç çarpıştı sürücü ile eşi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz idaresindeki tarım aracı çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Cevdet Kurnaz'ın (65) eşi Döndü Kurnaz da (60) yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.