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    YaşamCanlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı! Öldürmeye kalktı
    HaberlerYaşam Haberleri Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı! Öldürmeye kalktı
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    Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı! Öldürmeye kalktı

    Çıplak fotoğraf skandalı. Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında ihanet yüzünden boşanan Nurgül ile Adil yüzleşti. İkili, hayatlarına nasıl devam edeceklerini konuşurken Nurgül'ün bir sözü Adil'i çileden çıkarttı. Yerinden koşarak Nurgül'e saldıran Adil, herkesin içinde eski karısını darbetti.

    • 21 Nisan 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
    • 21 Nisan 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
    1Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı Öldürmeye kalktı

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Eşi Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül, boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili, dün canlı yayında son kez yüzleşti.

    2EVLİYKEN BAŞKA ADAMLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERDİN

    "EVLİYKEN BAŞKA ADAMLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERDİN"

    Yollarını ayıran ikili, hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi.

    3Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı Öldürmeye kalktı

    Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.

    4CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

    CANLI YAYINDA ESKİ EŞİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

    Nurgül'ün sözlerinden sonra çılgına dönen Adil yerinden kalkarak eski eşine saldırdı. Canlı yayında Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşüren Adil, set ekibi tarafından sakinleştirildi. O esnada da programa reklam arası verildi.

    5GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

    Reklamın ardından canlı yayın devam ederken Adil başka bir odaya alındı. Yaşadıklarına isyan eden Nurgül, Annem benim saldırıya uğradığımı gördü.

    6Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı Öldürmeye kalktı

    Ben darp raporu alacağım. İlk eşim 18 yaşıma girmeden beni kaçırdı hayatımı mahvetti.

    7Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı Öldürmeye kalktı

    Sonra Adil benim hayatımı mahvederek milyonların önünde bana saldırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    8AVUKAT HÜLYA KURAN DEVREYE GİRDİ

    AVUKAT HÜLYA KURAN DEVREYE GİRDİ

    Avukat Hülya Kuran ise Adil Bey'in Nurgül'den özür dilemesini istedi. Ancak Adil Bey "Asla özür dilemeyeceğim" diyerek resti çekti. Bunun üzerine sinirlenen Kuran, Nurgül Hanım'ın şikayetçi olması gereken her şeyi yapacağını söyledi.

    9Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı Öldürmeye kalktı

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