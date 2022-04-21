Canlı yayını sarsan çıplak fotoğraf detayı! Öldürmeye kalktı

Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.