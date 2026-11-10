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Trabzon'da vatandaşlara uyarı: Yaylalara çıkmayın

10.11.2026 - 21:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'da vatandaşlara uyarı: Yaylalara çıkmayın

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının tamamı ulaşıma açılırken, yayla yollarındaki çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri can ve mal güvenliği açısından yayla yollarını kullanmamaları konusunda uyarıyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen ekipler, kapanan mahalle yollarının tamamını kısa sürede ulaşıma açtı.

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Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda 18 ilçede de kapalı mahalle yolu kalmadı. Yayla yollarında ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yollar kısa sürede ulaşıma açılmıştır. 18 ilçemizde de kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. Yayla yollarında çalışmalar devam etmektedir. Sürücülerimizin bu yolları kullanmamalarını, her türlü olumsuzluğa karşı tedbirli olmalarını ve olumsuz durumların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin (TİKOM) Alo 153 hattına bildirilmesini önemle rica ediyoruz."

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