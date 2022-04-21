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    YaşamCam silerken ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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    Cam silerken ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    Düzce'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.

    21.04.2022 - 16:26 | | Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    Cam silerken ikinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak’taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Fitnat Aktaş, 2’nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş’ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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